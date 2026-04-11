Torneo Interligas Juvenil: festejaron Embajadores y El Fortín

El certamen que cuenta con la participación de equipos de Olavarría y Bolívar siguió con la 2° fecha y fue en dos escenarios.

La jornada sabatina inició con triunfos de El Fortín en Daireaux ante Bull Dog y luego, en el Tete Di Carlo, Embajadores se impuso en el duelo local.

Este domingo, la fecha seguirá con los cruces entre San Martín y Balonpié, mientras que el lunes el capítulo lo cerrarán Racing y Estudiantes.

Los resultados:

Sub12

Bancario 1 – 3 El Fortín

Embajadores 1 – 0 Ferro

Sub14

Bancario 0 – 2 El Fortín

Embajadores 4 – 1 Ferro