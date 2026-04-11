Torneo Interligas Juvenil: festejaron Embajadores y El Fortín

El certamen que cuenta con la participación de equipos de Olavarría y Bolívar siguió con la 2° fecha y fue en dos escenarios.
La jornada sabatina inició con triunfos de El Fortín en Daireaux ante Bull Dog y luego, en el Tete Di Carlo, Embajadores se impuso en el duelo local.
Este domingo, la fecha seguirá con los cruces entre San Martín y Balonpié, mientras que el lunes el capítulo lo cerrarán Racing y Estudiantes.
Los resultados:
Sub12
Bancario 1 – 3 El Fortín
Embajadores 1 – 0 Ferro
Sub14
Bancario 0 – 2 El Fortín
Embajadores 4 – 1 Ferro