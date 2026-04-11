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 - 11 de Abril de 2026 | 19:49

Torneo Interligas Juvenil: festejaron Embajadores y El Fortín

En la tarde de este sábado tuvo continuidad el Torneo Unión Regional Deportiva reservado para las categorías juveniles y hubo festejos para Embajadores y El Fortín.

Fotos: Verito Fotografías

El certamen que cuenta con la participación de equipos de Olavarría y Bolívar siguió con la 2° fecha y fue en dos escenarios.

 

La jornada sabatina inició con triunfos de El Fortín en Daireaux ante Bull Dog y luego, en el Tete Di Carlo, Embajadores se impuso en el duelo local.

 

 

Este domingo, la fecha seguirá con los cruces entre San Martín y Balonpié, mientras que el lunes el capítulo lo cerrarán Racing y Estudiantes.

 

Los resultados:

Sub12

Bancario 1 – 3 El Fortín 

Embajadores 1 – 0 Ferro

 

Sub14

Bancario 0 – 2 El Fortín 

Embajadores 4 – 1 Ferro 

 

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