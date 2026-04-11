Marcelo Aba advirtió sobre la crítica situación de la Unicen

El rector de la Universidad Nacional del Centro Marcelo Aba analizó la compleja realidad presupuestaria que atraviesa la institución, marcada por una pérdida del poder adquisitivo que supera el 50 por ciento y la preocupación ante la fuga de profesionales hacia el sector privado.

“Empiezan a verse a algunas bajas, aparecen más licencias de lo que normalmente tenemos y reducciones de dedicación” dijo Aba, en declaraciones que reproduce el diario El Eco de la ciudad de Tandil.

El rector de la Unicen hizo alusión al incumplimiento por parte del gobierno de Milei de la Ley de Financiamiento Universitario. “Es una situación sorprendente y extraña, porque simplemente estamos pidiendo que se cumpla la normativa vigente. Si se aplica se resuelven todos los problemas” apuntó.

“La mayor parte de la ciencia y la tecnología en nuestro país se desarrolla en las universidades. Los grupos de investigación se van quedando sin ese combustible, ese recurso presupuestario para poder llevar a cabo sus tareas” advirtió.

Para este miércoles, con motivo del Día del Investigador Científico en la Argentina se llevará a cabo una jornada de visibilización a partir de las 16.30 en la zona de Pinto y Rodríguez, de la ciudad de Tandil, “como una forma de mostrarle a la sociedad que seguimos estando vivos y al servicio de la comunidad que nos sostiene”.