Detuvieron en Laprida al ladrón que entró a robar a una casa del Barrio Belgrano

Este viernes se concretó en la vecina ciudad de Laprida la detención de un joven de 26 años señalado como el autor de un robo ocurrido el pasado 20 de marzo en el barrio Belgrano.

Aquel día, minutos antes de las 8 de la mañana, una mujer se despertó y vio a un ladrón dentro de su dormitorio. Fue en Berutti al 1800.

El delincuente huyó con algunas pertenencias de la víctima, como cadenas, dijes y pulseras y un celular. Las cámaras de la cuadra lo registraron trepando el techo de una casa vecina para luego tomar una bicicleta que había dejado en un terreno lindero.

De acuerdo al reporte policial, Nahuel Alejandro Carrizo, de 26 años, fue identificado por el registro fílmico y el análisis de sus huellas dactilares.

La investigación determinó que el ladrón se encontraba en Laprida, por lo cual se montó un operativo conjunto con fuerzas de aquella ciudad para capturarlo. La detención se concretó en avenida San Martín y calle Carlos Pellegrini.

Además de afrontar cargos por “hurto agravado por escalamiento”, se iniciaron actuaciones en su contra por “infracción a la Ley 23.737” dado que al momento de la detención llevaba marihuana entre sus prendas.

Carrizo fue trasladado a Olavarría y permanece alojado en la Comisaría Segunda, a disposición del fiscal Christian Urlézaga.