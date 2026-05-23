Caso Marcela Gómez: solicitaron la prisión domiciliaria para su asesino

En el marco de la causa por el crimen de Marcela Gómez, se solicitó el beneficio de prisión domiciliaria para Juan Horacio Báez debido a un problema de salud. Así fue confirmado por fuentes consultadas por Verte. Báez fue condenado en 2024 a 12 años de prisión por el asesinato a su cuñada y actualmente cumple su condena en la Unidad Nº 2 de Sierra Chica.

La fiscalía pidió que se lleven adelante distintas medidas previas antes de resolver el planteo. Entre ellas, pericias psicológicas y un examen criminológico para evaluar la situación de salud del condenado.

Asimismo, y conforme lo establece el artículo 83 del Código Procesal Penal, se dio intervención a los familiares de la víctima para que puedan expresar si se oponen o no a una eventual concesión del beneficio.

Desde el ámbito judicial aclararon a Verte que la prisión domiciliaria todavía no fue otorgada y que, por el momento, no existe una resolución al respecto.

La solicitud será analizada en una audiencia prevista en el artículo 168 del Código Procesal Penal, instancia en la que el juez evaluará los informes correspondientes, la postura de la fiscalía y también la opinión de la familia de la víctima antes de tomar una decisión.

María José Barrera, mamá de Marcela Gómez habló con Verte y señaló que “no estamos de acuerdo, ni mis hijos ni yo”. Y agregó: “Mi hija - la ex pareja de Báez- recién se está estabilizando emocionalmente, esto le haría muy mal”.

“Tenemos miedo. Por mi hija, por mi hijo, por mi nieto”. La familia de Marcela adelantó que se expedirá ante la Justicia solicitando que no se haga efectiva la prisión domiciliaria para Báez.

El caso

El violento episodio ocurrió el 6 de marzo de 2022. Según determinó la Justicia, Báez ingresó a una vivienda y, tras una discusión, apuñaló con un arma blanca a Marcela Gómez, quien intervino para defender a su hermana Sabrina Gómez, ex pareja del acusado.

De acuerdo a la investigación judicial, el primero de los hechos ocurrió el 25 de diciembre de 2021 y tuvo como víctima a Sabrina Gómez. En tanto, los hechos restantes corresponden al asesinato de Marcela y a las amenazas de muerte contra otro integrante de la familia.

Cabe recordar que el caso tuvo gran repercusión en Olavarría luego de que, en 2024, el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de Azul condenara a Báez a 12 años de prisión por el asesinato de Marcela Gómez.

En el fallo se estableció para el olavarriense de 40 años una “pena de doce años de prisión de efectivo cumplimiento y costas del proceso” por los delitos de “agresión con arma agravada, coacción agravada por el uso de armas, lesiones leves agravadas por haber sido provocadas por un hombre hacia una mujer mediando violencia de género —todo en concurso real— (hecho 1) en concurso real con homicidio (hecho 2) y amenazas agravadas por el uso de arma (hecho 3)”.

Tras conocerse la sentencia en 2024, la mamá de la joven, María José Barrera, señaló a Verte: “No es lo que se buscaba”, aunque remarcó que “al menos por unos años no le va a cagar la vida a otra familia”.