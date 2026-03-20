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 - 20 de Marzo de 2026 | 10:19

Una mujer se despertó con un ladrón en el dormitorio

Ocurrió este viernes a la luz del día, alrededor de las 7:30 de la mañana, en una vivienda ubicada en Berutti al 1800. 

 

Una mujer fue sorprendida por un ladrón en el dormitorio cuando despertó este viernes en su vivienda del barrio Belgrano.

 

El delincuente ingresó al domicilio de Berutti al 1800 por el patio trasero y escapó a través del techo de la casa vecina. Luego buscó una bicicleta que había dejado en un terreno lindero y salió con dirección a la calle Buchardo.

 

Se llevó entre sus ropas algunas pertenencias y el teléfono celular que la mujer tenía cargando sobre la mesa de luz.

 

La escena del escape quedó registrada por varias cámaras de seguridad de los vecinos de la cuadra, las cuales podrían ayudar a identificar al sujeto.

 

La policía arribó al domicilio minutos después para asistir a la víctima del robo y en busca de rastros que permitan el esclarecimiento del hecho.

 

 

 

 

 

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