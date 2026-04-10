Otro choque en pleno centro en la mañana del viernes

Un VW Nivus y un VW Voyage protagonizaron un violento choque - el tercero de la jornada- este viernes alrededor de las 11.

El siniestro vial ocurrió en la esquina de España y Necochea, una zona muy concurrida del centro de la ciudad que como consecuencia del hecho se vio aún más movida.

Según contó uno de los conductores involucrados, el Nivus circulaba por España y el Voyage hacía lo propio por Necochea. El segundo rodado dio un trompo y terminó arriba de la vereda, frente a una ferretería.

Su conductor se encontraba consciente y no presentaba lesiones de gravedad, pero de igual manera fue llevado al Hospital.

El tránsito está cortado sobre España en dirección a Colón.