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 - 1 de Abril de 2026 | 20:20

Hockey: buena cosecha de los equipos femeninos del “Bata”

El pasado fin de semana, y en la continuidad del Torneo de la Federación Tandilense de Hockey, Estudiantes fue local y tuvo una buena cosecha.

El certamen organizado por la Federación Tandilense de Hockey tuvo una nueva presentación para los equipos femeninos del Club Estudiantes que jugó en el Parque Guerrero.

 

Los equipos del “Bata” recibieron en tira completa a Los 50 de Tandil con muy buena actuación y una excelente noticia ya que el Sub14 volvió a la victoria tras un largo tiempo.

 

Además, hubo Sub12 Formativo y el "Bata" terminó la jornada con otro triunfo, un empate y una derrota.

 

Los resultados:

Sub14:

CAE 2 (Clara Izzi -2-)– 0 Los 50

 

Sub16:

CAE 3 (Mercedes Olivieri -2- y Juana Ripoll) – 1 Los 50

 

Sub19:

CAE 0 – 1 Los 50

 

Primera:

CAE 2 Mercedes Olivieri – 2 Los 50

 

Fuente: Prensa CAE

 

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