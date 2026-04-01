Estudiantes conoce su camino en la Liga Pre-Federal

Estudiantes que integró al básquet femenino recientemente tendrá experiencia provincial con la participación del primer equipo en la competencia organizada por la Federación Bonaerense de Básquet.
El “Bata” que inició con victorias su andar en la Liga Pre-Federal Formativa, se prepara para su debut absoluto en Primera División y, en las últimas horas, conoció a las rivales y el fixture.
El camino por las dirigidas por Ramiro Bou comenzará en Bahía Blanca el fin de semana del 12 de abril y se extenderá durante el primer semestre del año.
El certamen con zona única contará con la participación, además del “albinegro”, de 9 de Julio de Bahía Blanca, Peñarol y Quilmes de Mar del Plata, Platense de La Plata y Hogar Social de Berisso
El fixture:
Fecha 1 (12/04): 9 de julio vs Estudiantes
Fecha 2 (19/04): Estudiantes vs Peñarol
Fecha 3 (26/04): Estudiantes vs Platense
Fecha 4 (03/05): Hogar Social vs Estudiantes
Fecha 5 (10/05): Estudiantes vs Quilmes
Fecha 6 (24/05): Estudiantes vs 9 de julio
Fecha 7 (31/05): Peñarol vs Estudiantes
Fecha 8 (07/06): Platense vs Estudiantes
Fecha 9 (14/06): Estudiantes vs Hogar Social
Fecha 10 (21/06): Quilmes vs Estudiantes