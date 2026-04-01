 Básquet Femenino
 1 de Abril de 2026 | 17:14

Estudiantes conoce su camino en la Liga Pre-Federal

El primer equipo femenino de Primera División del Club Estudiantes se prepara para su debut oficial y será participando de la Liga Pre-Federal.

Estudiantes que integró al básquet femenino recientemente tendrá experiencia provincial con la participación del primer equipo en la competencia organizada por la Federación Bonaerense de Básquet.

 

El “Bata” que inició con victorias su andar en la Liga Pre-Federal Formativa, se prepara para su debut absoluto en Primera División y, en las últimas horas, conoció a las rivales y el fixture.

 

El camino por las dirigidas por Ramiro Bou comenzará en Bahía Blanca el fin de semana del 12 de abril y se extenderá durante el primer semestre del año.

 

El certamen con zona única contará con la participación, además del “albinegro”, de 9 de Julio de Bahía Blanca, Peñarol y Quilmes de Mar del Plata, Platense de La Plata y Hogar Social de Berisso

 

El fixture:

Fecha 1 (12/04): 9 de julio vs Estudiantes 

Fecha 2 (19/04): Estudiantes vs Peñarol 

Fecha 3 (26/04): Estudiantes vs Platense 

Fecha 4 (03/05): Hogar Social vs Estudiantes 

Fecha 5 (10/05): Estudiantes vs Quilmes 

Fecha 6 (24/05): Estudiantes vs 9 de julio 

Fecha 7 (31/05): Peñarol vs Estudiantes 

Fecha 8 (07/06): Platense vs Estudiantes 

Fecha 9 (14/06): Estudiantes vs Hogar Social

Fecha 10 (21/06): Quilmes vs Estudiantes

 

