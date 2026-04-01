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 - 1 de Abril de 2026 | 14:56

Fútbol Femenino: hubo actividad solo para las formativas

En la jornada del último sábado, se completó una nueva fecha del Torneo “Andrea Serris” para la Sub15 mientras que la programación del domingo debió ser suspendida.

Foto: prensa CAE

El primer torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para la rama femenina tuvo actividad parcial debido al mal tiempo. Jugaron sólo en Sub15.

 

El pasado fin de semana se cumplió con una nueva fecha del torneo femenino “Andrea Serris”, pero solamente fue en una de las divisiones.

 

Es que el sábado se jugó en tiempo y forma la segunda fecha del torneo Sub15, pero el domingo la acción para la Primera División fue suspendida debido a la lluvia caída en la ciudad.

 

Los resultados:

Racing 3 (Olivia Fugaracho -2- y Damaris García) – 1 (Agustina Gaitán) Ferro 

Estudiantes 4 (Bianca Beratz, Tania Pérez, Jazmín Bonillo -2-) – 0 El Fortín 

Municipales 1 (Samira Valdevenito) – 3 (Sofía Pelender, Rocío Sigler y Alanna Sala) Ferroviario 

 

Fuente: Prensa LFO

 

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