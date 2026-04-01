Avance clave en investigación por abigeato con múltiples procedimientos 

En el marco de una compleja investigación por abigeato agravado, personal del Comando de Prevención Rural de Olavarría desarrolló tareas investigativas que permitieron avanzar en el esclarecimiento del hecho.

A partir de relevamientos, testimoniales, análisis de movimientos de hacienda y diligencias judiciales, se concretaron allanamientos con resultados positivos, logrando el secuestro de elementos de interés, documentación vinculada a la maniobra y armas de fuego sin documentación.

Asimismo, mediante rodeos y verificaciones de marcas, se logró determinar la existencia de animales pertenecientes al establecimiento damnificado, procediéndose a su secuestro y restitución en carácter de depósito judicial.

Además, se pudo establecer la existencia de vínculos entre los involucrados y circuitos de comercialización irregular, ampliando el alcance de la causa.

La investigación continúa con intervención de la autoridad judicial, destacándose el trabajo técnico y sostenido del CPR en el esclarecimiento de un hecho de gran impacto en el ámbito rural.