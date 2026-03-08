Liga Nacional: jugaron dos locales, pero solo ganó “Ale” Diez

La máxima categoría del básquet nacional tuvo dos partidos y en ambos hubo presencia local, aunque solo un festejo.

En la continuidad de la gira por Santiago del Estero, Ferro Carril Oeste sumó una victoria ante Ciclista Olímpico. Fue 72 a 69 en el duelo televisado del mediodía sabatina.

En el puntero de la tabla de posiciones, Alejandro Diez aportó 14 puntos y 6 rebotes en 26:53 minutos.

Por otro lado, en el Cincuentenario de Formosa, La Unión no pudo ante Gimnasia y Esgrima y cayó 86 a 77 en un duelo donde el elenco de Comodoro Rivadavia supo aprovechar sus buenas rachas.

En la “U”, Mariano Marina completó su planilla personal con 5 puntos y 2 rebotes en 14:04 minutos en la cancha.