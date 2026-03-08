Liga Nacional Femenina: Chañares cerró la Fase Regular invicto | Infoeme
Domingo 08 de Marzo 2026 - 15:40hs
27°
Domingo 08 de Marzo 2026 - 15:40hs
Olavarría
27°
 |  deportes
 |  Básquet Femenino
 - 8 de Marzo de 2026 | 13:34

Liga Nacional Femenina: Chañares cerró la Fase Regular invicto

El segundo torneo de la Liga Nacional Femenina completó una nueva semana y Chañares completó la Fase Regular sin conocer la derrota.

Foto: Liga Nacional

Durante el transcurso de la semana, Chañares sumó tres nuevas victorias para terminar como puntero invicto de la Conferencia Norte de la Liga Nacional Femenina.

 

El elenco cordobés sumó dos victorias en condición de local. En primera instancia se impuso a Gorriones de Río V por 99 a 66 y luego por 70 a 57 a Quimsa.

 

Lucía Juárez jugó 25:01 minutos con 9 puntos, 5 asistencias y 2 recuperos en el primer partido en James Craik y cerrando la localía, la base aportó 3 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias y 1 recupero en 25:09.

 

Por último, las dirigidas por Rodríguez se impusieron a Quimsa 71 a 65 en Santiago del Estero y cerraron sin perder un partido la primera fase y se aseguró la ventaja deportiva en todas las instancias.

 

En el último duelo de la primera ronda, la de Olavarría jugó 23:20 minutos con 8 puntos, 2 rebotes, 2 asistencias y 1 recupero.

 

