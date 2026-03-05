En medio de una pelea con su vecino, sacó un revolver y disparó contra su casa: ambos terminaron en la comisaría | Infoeme
Jueves 05 de Marzo 2026 - 13:51hs
23°
Jueves 05 de Marzo 2026 - 13:51hs
Olavarría
23°
Infoeme
 |  policiales
 |  Aprehendidos in fraganti
 - 5 de Marzo de 2026 | 13:38

En medio de una pelea con su vecino, sacó un revolver y disparó contra su casa: ambos terminaron en la comisaría

Ocurrió este lunes en Calle 14 al 3600 en donde se desarrolló una violenta riña entre dos ciudadanos que terminaron en la comisaría imputados por daños y abuso de arma. 

Dos olavarrienses de 57 y 37 años fueron aprehendidos este lunes por la policía en medio de un disturbio vecinal luego de que uno de ellos disparó un arma de fuego y terminó demorado en la comisaría: afortunadamente no hubo que lamentar heridos . 

Según el reporte oficial, fue a raíz de un llamado al 911 que efectivos del Comando de Patrullas se acercaron a la zona d Calle 14 N°3600, en donde comenzó un enfrentamiento entre vecinos del lugar. 

En medio de la pelea, uno de los protagonistas sacó un revolver calibre 32 y efectuó un disparo contra una vivienda mientras el otro implicado provocó daños en el auto de su rival

 

 

Debido a la violenta secuencia que atestiguaron los uniformados fue que ambos fueron aprehendidos y trasladados a la sede policial en donde quedaron alojados a disposición de la UFI N°10 que inició una causa con doble carátula: "Daño ingraganti", y "Abuso de arma".

 

Tanto el revolver como una cuchilla utilizada por los ciudadanos en la riña fueron recogidos por la policía.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME