En medio de una pelea con su vecino, sacó un revolver y disparó contra su casa: ambos terminaron en la comisaría

Dos olavarrienses de 57 y 37 años fueron aprehendidos este lunes por la policía en medio de un disturbio vecinal luego de que uno de ellos disparó un arma de fuego y terminó demorado en la comisaría: afortunadamente no hubo que lamentar heridos .

Según el reporte oficial, fue a raíz de un llamado al 911 que efectivos del Comando de Patrullas se acercaron a la zona d Calle 14 N°3600, en donde comenzó un enfrentamiento entre vecinos del lugar.

En medio de la pelea, uno de los protagonistas sacó un revolver calibre 32 y efectuó un disparo contra una vivienda mientras el otro implicado provocó daños en el auto de su rival.

Debido a la violenta secuencia que atestiguaron los uniformados fue que ambos fueron aprehendidos y trasladados a la sede policial en donde quedaron alojados a disposición de la UFI N°10 que inició una causa con doble carátula: "Daño ingraganti", y "Abuso de arma".

Tanto el revolver como una cuchilla utilizada por los ciudadanos en la riña fueron recogidos por la policía.