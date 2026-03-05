Rugby: El Fortín recibió visitas y organizó un triangular amistoso

El predio del Club Social y Deportivo El Fortín vivió una jornada especial con la visita de San Miguel RHC y Onas.

Los planteles de El Fortín recibieron a San Miguel RHC, campeón 2025 de la Unión de Rugby de Buenos Aires y a Onas de Benito Juárez en una jornada de preparación amistosa para el comienzo de la temporada 2026.

Se disputaron cuatro tiempos de 35 minutos: un combinado de primera e intermedia de San Miguel frente a El Fortín, luego la intermedia de San Miguel ante Onas, y posteriormente la primera del último campeón enfrentando a nuestra Primera y a Onas. Los encuentros fueron dirigidos por el árbitro de UROBA Claudio Tiburzi, a quien agradecemos su colaboración.

Hubo resultados diversos, con minutos para todos los representantes “Fortineros” y como cierre de la jornada, el staff visitante, encabezado por su head coach “Pancho” Lecot, eligió a Nahuel Meza como jugador de mejor desempeño de nuestro club y le hizo entrega de su camiseta.

Por otro lado, los planteles superiores del Club Atlético Estudiantes, con una fusión de jugadores de Primera e Intermedia, tuvieron este sábado su primer compromiso amistoso de cara al inicio de la actividad oficial de la UROBA.

El elenco albinegro visitó a Los Cardos Rugby en la ciudad de Tandil, en un exigente encuentro que significó una valiosa medida ante un rival que compite en categorías superiores. El resultado fue derrota para el “Bata”.