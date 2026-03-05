Golf: victorias juveniles en los 9 hoyos de los miércoles | Infoeme
Jueves 05 de Marzo 2026 - 18:44hs
21°
Jueves 05 de Marzo 2026 - 18:44hs
Olavarría
21°
 |  deportes
 |  Golf
 - 5 de Marzo de 2026 | 17:50

Golf: victorias juveniles en los 9 hoyos de los miércoles

En la jornada del pasado miércoles se completó una nueva edición del “Torneo de los Miércoles” y fue con victorias para dos jóvenes promesas del Club, Uma Springer y Felipe Arenas.

En el campo de golf del Club Estudiantes se completó un nuevo Medal Play 9 hoyos reservado para dos categorías.

 

La jornada que se dividió en dos Categorías por hándicap consagró a Uma Springer con 34 golpes en Hasta 18 de Hándicap tras aventajar en el desempate automático a Leonardo Patane. Martiniano Díaz Oviedo con 35 golpes completó el podio.

 

Por otro lado, en De 19 al Máximo la victoria fue para Felipe Arenas con 32 golpes. Valentín Cisneros con 33 golpes y Guillermo López con 34 golpes completaron el podio.

 

En la continuidad del calendario, en la jornada del próximo sábado, se jugará en la modalidad Fourball Americana se disputará el tradicional Interclubes entre Estudiantes y Las Praderas de Luján, siendo la gente de Estudiantes anfitriona en su cancha.

 

Fuente: Prensa CAE

 

