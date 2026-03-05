Victoria en el debut de Gijón para la “Chingalán”

El calendario de Premier Pádel tiene en plena disputa su segundo certamen del año y en Gijón, hubo presencia olavarriense con una victoria y una derrota.

En el transcurso de este jueves, y en la instancia de Octavos de Final, Federico Chingotto y Alejandro Galán vencieron a los españoles Enrique Goenaga - Aimar Goñi Lacabe por 7/6 y 6/3 en 1:16 de juego.

La “Chingalán” volverá a salir a la pista central del escenario español en la jornada del viernes cuando enfrente a Javier Garrido y Lucas Bergamini en la llave de Cuartos de Final.

Previamente, Agustín Torre, en compañía de Aris Patiniotis, cayó en el debut ante José Solano Marmolejo y Martín Abud por 7/5, 4/6 y 1/6 en la última ronda antes del comienzo del cuadro principal.