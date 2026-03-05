Se realizó la inauguración del período ordinario del Honorable Concejo Deliberante

En la tarde y noche del último miércoles el intendente Maximiliano Wesner encabezó la apertura de sesiones del período ordinario del Concejo Deliberante, que se concretó en el salón principal del Centro de Convenciones Municipales, ante un importante marco de concurrentes. Además de las y los integrantes del Cuerpo Deliberativo local, estuvieron presentes funcionarios municipales, legisladores provinciales y nacionales, referentes de instituciones intermedias y fuerzas, y público en general.

La actividad se inició minutos después de las 18, en la que el jefe comunal estuvo acompañado por el presidente del Concejo Deliberante, Guillermo Santellán. La sesión se inició con el izamiento de la bandera nacional, que fue realizado por José Maceo, presidente del Club Pueblo Nuevo y referente de la Unión de Clubes.

Posteriormente, hizo su de la palabra el intendente de Olavarría, quien expresó que “no son momentos para discursos violentos, es momento de tener la sensibilidad necesaria como para interpretar lo que nos está sucediendo. Creo en la construcción desde las diferencias, en la palabra y por sobre todas las cosas en la empatía para con nuestros vecinos. Nada de lo que estamos concretando puede entenderse de manera aislada, todo es parte de un proceso que comenzamos en diciembre de 2023 y que seguiremos profundizando bajo el mismo objetivo: cambiar el modo de gestionar el municipio para volverlo más cercano, más empático y más eficiente. Nos comprometimos a hacerlo y vamos por ese camino”.

“La actualidad requiere un compromiso distinto por parte de todos los sectores políticos. Por eso es que invitamos cotidianamente a todos los espacios para que realicen propuestas y aportes constructivos. Pero ante esa invitación nos encontramos que a lo largo de estos dos años ningún funcionario nacional o los titulares de organismos nacionales o legisladores de la oposición han brindado algún tipo de ayuda o colaborado con gestiones en favor de los olavarrienses. Muy por el contrario, apoyan el ajuste a nivel nacional y exigen obras y gestiones que el mismo ajuste dificultan. Una contradicción nociva para toda nuestra comunidad. Mientras tanto, los olavarrienses continuamos aportando mensualmente, ¿Dónde están los impuestos nacionales que pagamos diariamente, el IVA, impuestos a los combustibles, bienes personales y ganancias? Tenemos un gobierno nacional que dejó de invertir pero no dejó de recaudar. Estamos hablando de miles y miles de millones de pesos que se van de Olavarría y no tienen retorno”, enfatizó Wesner.

En ese sentido, el jefe comunal se diferenció de manera contundente: “El gobierno nacional prioriza el equilibrio fiscal a costa del desequilibrio y la inestabilidad de las familias argentinas. No estamos frente a un éxito de gestión, estamos frente a un fracaso moral. Nosotros elegimos otro camino, elegimos que el equilibrio no sea sinónimo de ausencia, elegimos que la responsabilidad fiscal no signifique insensibilidad social Elegimos invertir en salud, en educación, en producción, en comunidad. Nuestra prioridad es no tener déficit social, eso significa que ningún vecino quede afuera”.

Destacó la impronta de un gobierno de cercanías, con la impronta de abrazar de afuera hacia adentro, tal como planteó y plasmó desde el inicio de la gestión. Sin dudas, la inversión realizada en materia de infraestructura hospitalaria ha sido otro de los rasgos distintivos de la gestión 2025. Incorporación: “El monto total de las obras ejecutadas en salud durante el 2025 es de más de 710 millones de pesos”, detalló Wesner.

A lo largo del discurso destacó las obras en educación, el apoyo a la industria, la inversión en seguridad y hábitat.

Anuncios

En la segunda parte de su discurso Wesner realizó anuncios. En ese marco, se destacó la mención de la construcción de 40 viviendas en el barrio Pickelado. “De ese total, 20 serán bajo la modalidad de círculo cerrado, una herramienta que hace realidad el sueño de la casa propia para muchas familias. Próximamente enviaremos al Honorable Concejo Deliberante la ordenanza que dejará establecido el funcionamiento de este sistema”, explicó

Añadió a la par que “las otras 20 viviendas, también en el barrio Pickelado, estarán destinadas a efectivos de la Policía Bonaerense. Se trata de un anuncio histórico para Olavarría en el que se impulsa un proyecto habitacional para quienes todos los días nos cuidan y nos protegen, reconociendo su compromiso con hechos concretos”. “También vamos a acompañar aquellas familias de los 250 lotes adjudicados, que reúnan los requisitos para ingresar en el programa de asistencia técnica y financiera, esto es la autoconstrucción, como lo estamos haciendo con las familias de los 112 lotes del Dorrego. Concretando de esta manera al finalizar la gestión el sueño que manifestamos de generar más de 400 viviendas propias”, completó.

Entre las obras que se iniciarán el corriente año se encuentran la construcción de Pavimento articulado en Barrio Lourdes y en Barrio Trabajadores I, además de cordón cuneta en los barrios Villa Aurora e Isaura. Además, en cuanto al trazado y ampliación de la red de cloacas, se prevé la ampliación de un sector de la red en el barrio Sarmiento, ampliación de cloacas en calle Cerrito y en el barrio Hipólito Yrigoyen.

También anunció la apertura del Primer Jardín Maternal Vespertino Público y el Centro Comunitario de Salud Mental. Informó además la incorporación de 4 ambulancias al sistema de emergencias, como así también la puesta en marcha de obras en el Quirófano 6, la remodelación de la planta baja para cirugías ambulatorias y el área de Maternidad/Neo del servicio, habitaciones, baños y sala de parto.

Se lanzará además el Polo Tecnológico, que articulará de manera constante con el Centro Interdisciplinario de Innovación Tecnológica (CIIT), el ITeCO y los Centros de Formación Profesional, y articulará con el sistema educativo, el sector productivo y el Estado, con el objetivo de ampliar oportunidades de formación, empleo y desarrollo local.

“Se trabaja sobre 34 proyectos nuevos que significarán aulas nuevas, sistemas de calefacción, playones deportivos, trabajos menores vinculados con impermeabilización, nuevas aberturas o mejoras en las cocinas, entre otros trabajos. Se han elegido establecimientos tanto secundarios como primarios e iniciales, del casco urbano pero también de localidades como Sierra Chica, Hinojo e Iturregui. Y siguiendo con una impronta que le dimos a la ejecución del Fondo Educativo 2025, este año se volverá a aportar fondos en instituciones de educación especial, como por ejemplo las escuelas 503 y 504, 502, CORIM, IDEO, Casa de María, Helen Keller o Casa de Helen, entro otras”, añadió el intendente de Olavarría .

Por último, en materia de seguridad informó que se va a descentralizar el área de monitoreo, la incorporación de 20 nuevos efectivos a la Estación de Policía Departamental Olavarría y la puesta en funcionamiento de la Guardia Urbana.

Sobre el cierre de su discurso expresó que “tenemos la responsabilidad de reflexionar como sociedad”, enfatizó Wesner previo a dar cierre a su discurso, haciendo mención a que este 2026 se cumplen 50 años del último golpe cívico militar. “No para quedarnos en el pasado, sino para reafirmar un compromiso irrenunciable: el de cuidar la democracia todos los días, con memoria, con responsabilidad y con profundo respeto por nuestras instituciones. La convivencia y la responsabilidad democrática se construye desde el diálogo, la escucha y la capacidad de pensar distinto sin convertir al otro en un enemigo. Nuestro país necesita más acuerdos que agravios, mayores encuentros que divisiones. Aún en las diferencias, el respeto debe ser el límite y también el punto de partida”, completó.

“Los invito a seguir caminando juntos, sin mezquindades, con más compromiso que nunca y redoblando los esfuerzos, Hoy reafirmamos acá nuestra vocación de seguir trabajando por y para Olavarría”, concluyó.