Liga Federal: debutó Mauricio Pane y fue figura | Infoeme
Jueves 05 de Marzo 2026 - 18:44hs
21°
Jueves 05 de Marzo 2026 - 18:44hs
Olavarría
21°
Infoeme
 |  deportes
 |  Torneo Federal
 - 5 de Marzo de 2026 | 17:14

Liga Federal: debutó Mauricio Pane y fue figura

En la noche del miércoles comenzó la Liga Federal para los representantes olavarrienses con el debut de Mauricio Pane en Presidente Derqui.

Foto: Tadeo Fotos

La tercera categoría del básquet nacional dio comienzo el pasado fin de semana y mientras se producen los debuts de los casi 100 equipos, fue turno de la presentación del primer deportista de Olavarría.

 

En el gimnasio Carlos Carpegna, Mauricio Pane tuvo su debut en Presidente Derqui y fue la figura en el triunfo de su equipo ante Gimnasia de Ituzaingó por 78 a 64 en una de las Zonas de la Región Metropolitana.

 

El olavarriense aportó 26 puntos y fue el goleador de la noche. Además, en 34:34 minutos jugados sumó 11 rebotes y 2 asistencias.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME