Liga Federal: debutó Mauricio Pane y fue figura

La tercera categoría del básquet nacional dio comienzo el pasado fin de semana y mientras se producen los debuts de los casi 100 equipos, fue turno de la presentación del primer deportista de Olavarría.

En el gimnasio Carlos Carpegna, Mauricio Pane tuvo su debut en Presidente Derqui y fue la figura en el triunfo de su equipo ante Gimnasia de Ituzaingó por 78 a 64 en una de las Zonas de la Región Metropolitana.

El olavarriense aportó 26 puntos y fue el goleador de la noche. Además, en 34:34 minutos jugados sumó 11 rebotes y 2 asistencias.