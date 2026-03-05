Olavarrienses en Liga Argentina: otro triunfo “Tricolor” como local

En el José Martínez, Villa Mitr sumó una nueva victoria en uno de los dos cotejos de la segunda categoría del básquet nacional que se disputaron.

El “Tricolor” venció 98 a 75 a Tomás de Rocamora en un cotejo que le costó tres cuartos encontrarse con el juego para terminar disfrutando y contagiando y sumar su segundo triunfo seguido como local.

Luciano Tambucci completó el partido como uno de los jugadores que aportó a la reacción, contagiar a la gente y terminar mucho mejor de lo que parecía. El olavarriense sumó 8 puntos, 3 rebotes y 1 recupero.