Con epicentro en Sierras Bayas se realizó el primer Barrio por Barrio del 2026

En la mañana de este miércoles se concretó en Sierras Bayas y Colonia San Miguel el primer Barrio por Barrio del 2026, la continuidad del dispositivo de abordaje territorial que fue implementado por la actual gestión municipal con el objetivo de brindar a la comunidad de todo el Partido de Olavarría una respuesta integral y articulada, no sólo entre las distintas áreas que conforman la comuna, sino también organismos provinciales y empresas que brindan servicios al Municipio.

La actividad, que tuvo como punto de encuentro la “Plaza 17 de Octubre”, fue encabezada por el intendente Maximiliano Wesner. “Quiero agradecer el acompañamiento y trasladar el mensaje que nosotros tenemos como impronta de gestión, que es la cercanía. Abrazar a Olavarría de afuera para adentro, por eso no es casualidad que hayamos comenzado el ciclo 2026 aquí en Sierras Bayas”, expresó.

“Sierras Bayas es un faro productivo del Partido, para nosotros es muy importante. Por eso venimos aquí haciendo muchas cosas, como por ejemplo el loteo en el macizo que cedió la empresa ETA. Lotes que ya comenzaron, que tienen un recorrido de larga data y que hoy es un hecho concreto de política de hábitat de nuestra gestión. Menciono porque es importante, porque tiene que ver con nuestra gestión antes de ser gestión municipal. Sepan que estamos para acompañar, para dialogar, para charlar, para abordar cualquier cuestión”, concluyó el intendente de Olavarría.

Posteriormente, se dio inicio al dispositivo que incluyó también un abordaje puerta a puerta tanto en esa localidad como en Colonia San Miguel, para recepcionar la inquietudes de la comunidad y también informar acerca de los servicios y gestiones que son llevadas a cabo desde el Municipio.

El Barrio por Barrio cuenta con la articulación y servicios que son brindados por las siguientes áreas:

Desarrollo Económico:

-Oficina de Empleo: asesoramiento portal empleo

-Validación de Identidad en Mi Argentina

Protección Ciudadana:

– SUBE y Boleto Estudiantil

– Protección ciudadana: Denuncia Ciudadana (robos – hurtos)

Veterinaria:

– Vacunación antirrábica para perros y gatos

_ Charla informativa sobre tenencia responsable en instituciones

Salud:

-Vacunación para todas las edades,

– Turnos para CAPS y Hospital;

– Control de TA y Glucemia.

– Continúa el empadronamiento y reempadronamiento de salud.

Desarrollo de la Comunidad:

– Inscripciones a Centros de Día, Envión, Callejeadas,

– Inscripción a Programa Mäs Vida y PAAC (personas con celiaquía)

– Información sobre actividades de Deporte y Cultura

Casa de Tierras y Regularización Dominial:

-Inscripción a Registro de Demanda Habitacional

-Asesoramiento sobre regularización dominial

Relaciones Vecinales y defensa del consumidor:

-Registro de denuncias e inicio de trámites

-Asesoramiento sobre relaciones vecinales.

A su vez, distintas cuadrillas municipales realizarán tareas de mantenimiento y limpieza de espacios públicos, para dar una respuesta integral, trabajando de manera simultánea y complementaria con personal de empresas que brindan servicios para el Municipio, como lo son Coopelectric y Transportes Malvinas.