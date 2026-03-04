Invitan a participar de talleres que se brindará este fin de semana en el Centro Diego Maradona

El Municipio, a través de la Dirección de Patrimonio de la Subsecretaría de Cultura y Educación, invitó a toda la comunidad a participar de dos interesantes y atractivas propuestas que se brindarán este fin de semana en el Centro Deportivo y Recreativo Municipal “Diego Armando Maradona”.

La primera se llevará a cabo este viernes 6 de marzo, desde las 10 horas, y se denomina “Historia viva: del matadero al polideportivo”. Se trata de una jornada libre y gratuita, destinada a personas adultas, en la que se abordará la historia del Matadero Municipal en la voz y experiencia de sus protagonistas.

Se trata de una invitación abierta a ex trabajadores del Matadero Municipal, como así también a familiares, allegados y vecinos y vecinas del barrio, para no solo narrar y compartir sus historias y vivencias, sino también recorrer juntos nuevos espacios, compartir imágenes antiguas y de esa manera poder reconstruir en conjunto cómo era trabajar en el Matadero Municipal y, además, dialogar acerca de la reconversión del espacio en un Centro Deportivo y Recreativo.

Además, el sábado se realizará el taller “Pintando a nuestros ídolos: el deporte en Olavarría”, que comenzará a partir de las 18 horas con diversas propuestas lúdicas y recreativas para los más chicos. No requiere inscripción y quienes se acerquen tendrán la posibilidad de disfrutar y aprender jugando sobre la historia del deporte olavarriense y sus protagonistas.