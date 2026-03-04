Abierta la inscripción para talleres en el Museo Municipal “Dámaso Arce”

El Municipio de Olavarría, a través de la Dirección de Patrimonio de la Subsecretaría de Cultura, informó a la comunidad que se encuentran abiertas las inscripciones a Talleres que se brindan en el Museo Municipal “Dámaso Arce”.

Se trata, por un lado, del Taller VEO, Viñetas en Olavarría que iniciará sus clases el próximo lunes 16 de marzo, a las 17:30 horas. Está destinado a personas mayores de 15 años y se trata de un espacio que propone el abordaje tanto del guión como de la ilustración de una historieta, con el fin de publicarla. Se realiza una exploración por diferentes tipos de materiales y técnicas, así como se analizan diversos géneros, pasando por el manga, cómic de superhéroes, y novela gráfica europea.

Vale destacar, además, que el taller cuenta con una biblioteca propia, que posee cómics de diferentes nacionalidades a fin de explorar múltiples tipos de narrativa y dibujo. Se requiere concurrir con hojas blancas, cuaderno para anotar, lápiz, goma de borrar, regla o escuadra, lápices de colores.

Por otra parte, se encuentra también el taller de acuarela que comenzará el viernes 20 de marzo, a las 10 horas. Está destinado a personas adultas y se trabaja con la técnica tradicional de la acuarela, a partir de la teoría del color, la exploración de diferentes soportes y medios, y técnicas como el retrato, el paisaje; además de brindar herramientas de dibujo, tanto para quienes ya están experimentados en ello, como para quienes recién incursionan en lo gráfico.

Materiales necesarios: hoja de gran gramaje para acuarela, pinceles de diferentes tipos (redondo, chato), set de acuarela (en pastilla o tubo), recipiente para el agua, trapos, anotador para tomar apuntes. Lápiz, goma de borrar, cinta de papel.

Se destaca, por último, que ambos talleres requieren inscripción previa. Quienes estén interesados podrán hacerlo personalmente en la sede del MDA, ubicada San Martín 2862 de martes a viernes de 8 a 15 horas, o bien comunicándose por correo electrónico a museo.damasoarce@olavarria.gov.ar