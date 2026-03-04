Abierta la inscripción para participar de “Memoria Verde” | Infoeme
Abierta la inscripción para participar de “Memoria Verde”

La inscripción ya se encuentra abierta y las personas interesadas podrán sumarse a través del formulario online.

El Municipio de Olavarría, a través del Bioparque Municipal “La Máxima”, invitó a la comunidad a participar del Programa “Memoria Verde”, una propuesta destinada a personas mayores de 60 años, con el objetivo de promover un espacio recreativo pero que también fomente el ejercicio de la memoria individual y colectiva, y de esa manera construir de manera conjunta un valioso archivo.

La inscripción ya se encuentra abierta y las personas interesadas podrán sumarse a través del formulario online al que se accede haciendo click aquí. Cupos limitados.

A través de esta propuesta se crearán herbarios, fonotecas, audio guías, juegos y espacios de socialización, promoviendo el intercambio y la preservación del patrimonio natural y cultural de nuestro entorno.

Se llevará a cabo los sábados, en el horario de 14 a 17 horas.

