Se concretó la jornada sobre “Nuevo reglamento de boxeo”

Organizada por la Subsecretaría de Deportes con el objetivo de brindar a personas vinculadas a distintas disciplinas un espacio de formación, pero también de debate e intercambio y se llevó a cabo la jornada sobre “Nuevo reglamento de boxeo”.

El “Nuevo reglamento de boxeo”, fue la temática que convocó un importante número de concurrentes, atraídos también por la presencia de Manuel Villariño, integrante de la comisión de boxeo profesional de la FAB, quien estuvo al frente de la capacitación que se brindó en dos turnos.

Vale destacar, a la par, que Villariño es árbitro y juez internacional de boxeo, con participación en Juegos Olímpicos y Mundiaples de la disciplina, además de haber dirigido en peleas profesionales por títulos argentinos, sudamericanos y latinos.

En ese sentido, durante la mañana fue el momento de los conceptos teóricos, mientras que en la tarde se abordaron cuestiones prácticas.

Fuente: Prensa Municipal