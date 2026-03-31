Newcom: Los Lobizones jugarán el Campeonato Nacional

El pasado fin de semana, en instalaciones del Club Pueblo Nuevo se jugó el torneo clasificatorio a la cita nacional +68 y el representante local, obtuvo uno de los boletos.

El certamen que contó con la participación de Cadetes de Mar del Plata, CEF N°101 de 9 de Julio , Newcom América y Corsario de Carmen de Patagones, además de los locales se jugó en la modalidad de todos contra todos.

La tarea del equipo local fue muy buena dado que clasificó en primer lugar al ganar todos los partidos sin ceder un set. Venció a Corsarios , Newcom América, CEF N°101 y Cadetes.

Ya en instancia de Semifinales, vencieron 2 a 0 al CEF N°101 de 9 de julio y en la Final, cayeron ante Cadetes de Mar del Plata por 2 a 1, pero se aseguraron su lugar en el Campeonato Nacional con fecha a definir.

Por otro lado, en +40 hubo un torneo paralelo de gran nivel con la participación de Sacachispas de General Alvear, Fénix de Las Flores, CEF N°77 de Saladillo, Newcom Salliqueló y Locos x el Newcom, un selectivo provincial.