Por las alertas meteorológicas, suspenden las clases a partir de las 18 

En el marco de las alertas difundidas por el Servicio Meteorológico Nacional, se decidió suspender las clases a partir de las 18 horas de este martes 31 de marzo; abarcando el turno mañana del 1 de abril, en todos los niveles y modalidades.

Desde las Jefaturas Regionales de Educación de gestiones pública y privada, junto a la Jefatura Distrital de Olavarría, se indicó que la medida busca “resguardar la seguridad de la comunidad educativa”, dado que a partir de las 18 de hoy el partido de Olavarría ingresará en alerta amarilla, previéndose un agravamiento de las condiciones climáticas hacia la medianoche (0 horas), momento en el cual el alerta se elevará a nivel naranja.

Asimismo, se suspende toda actividad educativa relacionada, tanto dentro como fuera de los establecimientos escolares, durante el período indicado.

Solicitan a las familias y al personal educativo mantenerse informados a través de los canales oficiales y adoptar las medidas de prevención correspondientes.