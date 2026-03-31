Por las alertas meteorológicas, suspenden las clases a partir de las 18  | Infoeme
Martes 31 de Marzo 2026 - 14:45hs
28°
Martes 31 de Marzo 2026 - 14:45hs
Olavarría
28°
Infoeme
 |  informacion-general
 |  Clases
 |  Alerta
 - 31 de Marzo de 2026 | 14:16

Por las alertas meteorológicas, suspenden las clases a partir de las 18 

Abarca el turno mañana de este miércoles 1 de abril en todos los niveles y modalidades y la actividad educativa dentro y fuera de los establecimientos escolares. 

 

En el marco de las alertas difundidas por el Servicio Meteorológico Nacional, se decidió suspender las clases a partir de las 18 horas de este martes 31 de marzo; abarcando el turno mañana del 1 de abril, en todos los niveles y modalidades.

 

Desde las Jefaturas Regionales de Educación de gestiones pública y privada, junto a la Jefatura Distrital de Olavarría, se indicó que la medida busca “resguardar la seguridad de la comunidad educativa”, dado que a partir de las 18 de hoy el partido de Olavarría ingresará en alerta amarilla, previéndose un agravamiento de las condiciones climáticas hacia la medianoche (0 horas), momento en el cual el alerta se elevará a nivel naranja.

 

Asimismo, se suspende toda actividad educativa relacionada, tanto dentro como fuera de los establecimientos escolares, durante el período indicado.

 

Solicitan a las familias y al personal educativo mantenerse informados a través de los canales oficiales y adoptar las medidas de prevención correspondientes.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME