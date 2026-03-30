Día del Veterano: el acto protocolar será el jueves a las 16

El Municipio de Olavarría invita a la comunidad a participar del acto protocolar en el marco de la conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, que se llevará a cabo este jueves 2 de abril, a las 16 horas, en el Monumento “Gesta de Malvinas” (Av. Del Valle y Brown).

El mismo contará con la presencia de funcionarios municipales, referentes de la Agrupación de Veteranos de Guerra “2 de abril”, excombatientes, como así también instituciones, colectividades y fuerzas de seguridad del Partido de Olavarría.

Mientras que el mismo 2 de abril, a las 10 horas, se desarrollará la carrera “Malvinas”, organizada por el CAVO (Círculo de Atletas Veteranos de Olavarría), que también tendrá como punto de encuentro Brown y Del Valle.

Además del acto oficial, está prevista la tradicional vigilia, que se desarrollará el día miércoles 1º de abril, desde las 23 horas, en el monumento “Malvinas, Héroes y Veteranos de Guerra”, en la localidad de Loma Negra.