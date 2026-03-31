Otra vez se espera una madrugada complicada en toda la región

El Servicio Meteorológico Nacional emitió este martes a la mañana una alerta naranja entre la medianoche y las primeras horas de este miércoles.

Según el reporte, entre la 0 y las 6 de la mañana una amplia región del centro de la provincia de Buenos Aires será afectada por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas, que estarán acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos períodos.

Además, se prevé actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 50 y 100 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

En tanto, rige una alerta amarilla para este martes entre las 18 y las 24 y el miércoles de 6 a 12 y por la tarde de 12 a 18.

En este lapso se pronostican lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos períodos, con valores de precipitación acumulada entre 30 y 65 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

No se descarta actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h.