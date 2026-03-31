Fuerte reclamo de los médicos del hospital de Bolívar

Los profesionales de la salud del Hospital Municipal "Dr. Miguel L. Capredoni", nucleados en el gremio CICOP, comenzaron este lunes una medida de fuerza en reclamo del atraso salarial. Según los profesionales vienen 6 actualizaciones abajo y a partir de abril serán 7.

Parada frente a sus colegas, Paola Pérez, secretaria de CICOP, dijo: “Estamos visibilizando la problemática que estamos teniendo de hace seis o siete meses, con salarios congelados y seis grillas salariales atrasadas, y en abril estaremos hablando de siete meses y de siete grillas”.

Pérez reconoció que “tenemos diálogo con el municipio, pero no tenemos participación en las decisiones paritarias, que es la herramienta clave que tienen todos los gremios de manera institucional, legal y gremial, de pelear el salario de todos los trabajadores. El municipio está decidiendo de qué manera nos paga, cómo, cuándo nos da una actualización”.

“No estamos pidiendo un aumento de sueldo, estamos reclamando la deuda que el municipio tiene con nosotros” aclaró.

Consultada sobre cuántas actualizaciones serían necesarias para llegar a un acuerdo, Pérez, manifestó: “Nos deben siete meses de actualizaciones, por lo que no podemos permitir que vengan a ofrecer dos o tres grillas salariales. Lo grave no es sólo el atraso salarial, sino la falta de consideración hacia nosotros a la hora de convocar a la mesa paritaria”.

"No queremos generar conflicto - continuó la gremialista-, entendemos la situación que es el único efector de salud, pero también hay que entender que nosotros vivimos de esto, lo venimos sosteniendo, estuvimos predispuestos siempre; pero cuando golpeás una puerta y del otro lado no te dan una solución concreta, tenés que activar".

Pérez fue más allá todavía y dijo que "estamos trabajando en un sistema de salud totalmente deteriorado, faltante de profesionales, hay profesionales que están migrando, personal de salud que se está yendo a trabajar a otro lugar porque el salario no le alcanza, y eso se traduce en una sobrecarga laboral para los que quedamos, tienen que desdoblar guardias; estamos hablando de pluriempleo, porque hay chicas a las que no les alcanza y se someten a un desgaste laboral continuo".

Paola dijo también que "nos costó mucho tomar esta decisión para cuidar a la comunidad, porque es el único efector de salud, el conflicto este hubiese existido con o sin medida".

Se suspendieron las consultas externas, sea en atención primaria (salitas) y todos los efectores de salud del Partido, se plegaron Urdampilleta y Pirovano.