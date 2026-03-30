Bolívar: se cumplen cuatro años de la desaparición de Woldryk

Este 30 de marzo se cumplen cuatro años de la desaparición de Juan Carlos Woldryk, el trabajador rural que fue visto por última vez en el establecimiento "El Rincón", en el partido de Bolívar, donde se desempeñaba como peón. A pesar del tiempo transcurrido y de los avances registrados en la causa, su paradero continúa siendo desconocido.

A diferencia de otros casos, la investigación judicial logró establecer uno de los aspectos centrales: Woldryk fue víctima de una maniobra de sextorsión. La operatoria fue organizada desde una unidad penitenciaria y consistió en un engaño a través de redes sociales, donde los autores se hicieron pasar por una mujer para obtener material íntimo y luego extorsionarlo con la amenaza de difundirlo.

Posteriormente, los extorsionadores se hicieron pasar por supuestos funcionarios judiciales y le exigieron dinero bajo la falsa acusación de haber mantenido contacto con una menor de edad.

Por estos hechos, la Justicia identificó e imputó a varios responsables. Entre ellos, se encuentra el interno Luis Miguel "Tomi" Galeano, alojado en la Unidad Penal Nº 3 de San Nicolás, señalado como uno de los principales autores de la maniobra. También fueron vinculados otros implicados, como Fernando Fabián Esperón Listorti, y personas que actuaban fuera del ámbito carcelario facilitando transferencias de dinero.

Según supo este medio, ambos solicitaron la realización de un juicio abreviado aceptando una pena unificada de 10 años y 8 meses de prisión efectiva, comprensiva de este delito en particular y de una causa anterior por robo. Sin embargo, el esclarecimiento de esa trama no permitió responder la pregunta central que persiste hasta hoy: qué ocurrió con Woldryk después del 30 de marzo de 2022.

En los días posteriores a su desaparición se realizaron intensos rastrillajes en el establecimiento rural y en campos de la zona, con participación de distintas fuerzas de seguridad y equipos especializados. Con el correr de los meses y los años, los operativos se reiteraron incluso con la incorporación de nuevas tecnologías, aunque sin resultados concluyentes.

La falta de rastros firmes en el terreno se convirtió en uno de los principales obstáculos de la investigación. A pesar de ello, la causa continúa en trámite y no fue archivada, manteniéndose abiertas distintas líneas de análisis.

A cuatro años de aquel día, el caso presenta una particularidad: se logró reconstruir el contexto previo a la desaparición, identificar a los responsables de la extorsión y acreditar el delito, pero aún no se ha podido determinar el destino de la víctima.

Familiares, amigos y allegados continúan reclamando respuestas.

Fuente: La Mañana de Bolívar