Siete oferentes para la compra de ambulancias de alta complejidad

En la mañana de este martes se llevó a cabo en el Salón Blanco el acto de apertura de cotizaciones para la licitación pública 06/26, que tiene por objetivo la adquisición de cuatro nuevas ambulancias de alta complejidad.

La actividad se realizó a las 10 horas, encabezada por el director de Licitaciones Ezequiel Lorenzo y la directora de Parque Automotor, Agustina Suárez. Además, estuvieron presentes referentes de distintas firmas que participaron de la licitación. En la ocasión se dio apertura a las siguientes cotizaciones:

Proponente N° 1: Automotores Haedo SA, que cotizó en forma total la suma de $680.800.000

Proponente N° 2: Bari SA, que cotizó en forma total la suma de $575.181.320

Proponente N° 3: Autoroute SA, que cotizó en forma total la suma de $616.233.756

Proponente N° 4: Igarreta SA, que cotizó en forma total la suma de $576.094.000

Proponente N° 5: RYO Valle SA, que cotizó en forma total la suma de $ 513.999.400

Proponente N° 6: Armoraut SA, que cotizó en forma total la suma de $ 555.390.000

Proponente N° 7: Gerli SA, que cotizó en forma total la suma de $ 571.400.000

La adquisición de las ambulancias fue anunciada semanas atrás por el intendente Maximiliano Wesner, quien en su discurso en la apertura de sesiones ordinarias del HCD enfatizó que “para nosotros la Salud es lo primero. Trabajamos día a día para que nuestro sistema de salud vuelva a ser el orgullo de la región”.

La mencionada licitación contempla la compra de 4 vehículos furgón 0 KM para ser utilizados como ambulancias de emergencias médicas de alta complejidad (UTIM). Es por ello que cada rodado deberá estar dotado además de todo el equipamiento necesario para una óptima atención de emergencias como así también el traslado de pacientes críticos.

En ese sentido, el pliego expresa con sumo detalle cada uno de los requisitos en materia de mobiliario interior, circuito eléctrico, suministro de oxígeno, climatización y renovación de aire, equipamiento médico general y cardiovascular, entre otras especificaciones.