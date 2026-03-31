“El Gobierno decidió que la obra en la Facultad de Salud no es prioritaria”

La dolorosa imagen de la fachada de la Facultad de Ciencias de la Salud como si se tratara de un espacio bélico lamentablemente, para la educación superior y para la ciudad de Olavarría, no podrá corregirse en el corto ni en el mediano plazo.

El rector de esta casa de altos estudios, Gustavo Otegui, certificó este martes que desde el Gobierno nacional le informaron que “hay una novedad muy triste”.

“La obra se va a discontinuar. El Gobierno nacional ha decidido que esta obra no es prioritaria, a diferencia de lo que venía pasando anteriormente. Hay un recorte importante del presupuesto para las universidades de aproximadamente un 60%, eso condiciona a que se elijan obras que están a punto de terminarse, a esta le falta un 50% y obviamente no califica” amplió.

Otegui confirmó además que la administración Milei decidió “discontinuarla, darla de baja, y lo único que nos queda -tal vez- es un esfuerzo final para terminar lo que es el módulo 1 de los 5 módulos de la obra. Es este sector de dos aulas que están a punto de terminarse y falta muy poco”.

Lo paradójico de esta cuestión es que el 1 de julio de 2025, a través de una comunicación del bloque de concejales de LLA anunciaba que “el Gobierno nacional se comprometió a terminar en su totalidad la obra de ampliación de la Facultad de Ciencias de la Salud”.

Este cambio de escenario obligó a buscar respuestas alternativas y en eso están en la Facultad de Salud: “Probablemente la estrategia ahora sea vincularse con empresas locales. Todavía tenemos que evaluar con el rectorado y con el Consejo Superior qué posibilidades hay para financiar”.

“A modo de ejemplo, nosotros hemos hecho algunas obras menores dentro del edificio viejo de la Facultad, reacondicionando espacios. Los han llevado a cabo empresas de Olavarría y nos ha resultado mucho más efectivo de lo que ha pasado con estas dos firmas que han empezado tratando de llevar adelante toda la obra y sabemos que en ambos casos se ha fracasado” añadió Otegui.

A futuro visualizó “acceder a de alguna manera financiación, ir por pequeños tramos, abordando los espacios de a uno o dos y de esa manera creemos que por un lado la empresa local lo podría llevar adelante y también nosotros tendríamos mayor eficiencia en el logro de los objetivos, es decir, terminar un aula y que la podamos usar”.

“En este momento hay una tensión importante porque tenemos una matrícula que va creciendo y realmente nos faltan espacios y estamos ante una inminente crisis en ese sentido” advirtió. La matrícula de la Facultad de Salud es una de las de mayor crecimiento dentro del ámbito de la Unicen.

“Nunca vamos a perder la esperanza de que la obra se termine tal y como fue proyectada, lo que sí se pierde es la posibilidad de este financiamiento original externo, que eran fondos que había dispuesto la Corporación Andina de Fomento por esta decisión del Gobierno de discontinuar la obra porque los fondos fueron reasignados” añadió el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de Olavarría.

Si bien no hay documentación que respalde este nuevo mapa para el futuro de la obra, Otegui llegó a tales conclusiones luego de reiteradas visitas a los organismos nacionales encargados de hacer los desembolsos. A pesar de que nunca los recursos salieron del tesoro nacional, sino de la CAF. “Este organismo internacional aportaba en el marco de un programa de infraestructura universitaria y venía desde años, no era propio del gobierno anterior, sino que varios gobiernos yo lo tenían” marcó.

“Recuerdo, por las dudas, que el mecanismo era que se hacía una parte de la obra, se certificaba, la Universidad adelantaba los fondos a la empresa y luego el Gobierno reintegraba esos fondos a la Universidad. Bueno, actualmente hay una deuda de más de 28 millones de pesos del Gobierno con la Universidad y es altamente probable que esos fondos tampoco se reintegren, porque son de julio, agosto y septiembre del año pasado” especuló.

Otegui no descartó incursionar en salidas creativas, por fuera de los ámbitos tradicionales: “A pesar de esta crisis que tenemos uno siempre trata de mirar el vaso medio lleno. Yo por naturaleza soy optimista, porque creo que siempre con esfuerzo podemos lograr mucho más que si nos damos por vencidos, entonces es probable empecemos a buscar ayuda externa a través de empresas”.

“Hay un concepto que es la ‘responsabilidad social empresaria’, la descarga de ganancias que las empresas pueden hacer donando, por ejemplo, fondos a universidades o a entidades de bien público y ese podría ser uno de los caminos a explorar. Si realmente tenemos gente que nos está escuchando y quiere de alguna manera ayudarnos en este sentido, obviamente que vamos a intentar hacerlo” reveló.