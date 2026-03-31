Endere presentó un proyecto de ley sobre delitos digitales

El diputado provincial Martín Endere presentó en la legislatura bonaerense un proyecto de ley destinado a fortalecer las herramientas con las que cuenta la Justicia a la hora de investigar los delitos digitales.

“Estafas, hackeos, redes de pedofilia, robo de información, son algunas de las nuevas modalidades del delito digital que cuentan con una evidencia frágil producto de chats que se borran y datos que se eliminan”, explicó Endere.

“Sabemos que millones de menores cuentan con un acceso ilimitado a redes sociales y distintas plataformas informáticas, así como un gran número de adultos son usuarios de Smartphones donde constan sus datos, sus costumbres, sus relaciones sociales, y sus gustos personales. Lo mismo cabe para el universo de los adultos mayores, quienes tristemente suelen ser el blanco de estafas telefónicas que en algunos casos les vacían sus cuentas bancarias mediante engaños pormenorizadamente estudiados”, detalló.

Ante esta situación, el Diputado indicó que “con la intención de modificar esta preocupante situación presentamos un proyecto de ley para dotar a la Justicia de mayores herramientas a la hora de investigar”.

En este sentido, el mencionado proyecto de ley establece “incorporar figuras concretas al Código Procesal Penal que permitan secuestrar dispositivos, obtener copias forenses y preservar la evidencia digital antes que se pierda”.

“Actualmente la Provincia no cuenta con ninguna herramienta que le permita a los actores judiciales moverse con velocidad y efectividad frente a este flagelo que sufren los bonaerenses”, añadió Martín Endere.

En este sentido, el propio legislador detalló que existen provincias como Salta, Mendoza, La Pampa, Neuquén y San Luis, entre otras, que ya cuentan con legislación moderna sobre este tema y que viene arrojando muy buenos resultados en sus investigaciones y procesos penales.

Finalmente, Endere dijo: “el mundo y la tecnología avanzan de manera permanente y nuestra legislación debe acompañar esos procesos para cuidar a los bonaerenses”.