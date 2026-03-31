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Liga Federal: Racing va a La Pampa por su primera victoria

En la noche de este martes, Racing completará una nueva presentación en la Liga Federal y será intentando conocer la victoria en la Zona A de la Conferencia Sudeste.

Fotos: Andrés Arouxet

Racing inicia su gira por La Pampa en la continuidad de la Liga Federal y en la noche de este martes enfrentará a Sportivo Independiente.

 

En el “Gigante de la Avenida”, el “Chaira” buscará su primer triunfo visitando a Sportivo Independiente -que aún no perdió- desde las 22:00 hs.

 

Marcos Risso, Sebastián Dupín, Manuel Yaben, Martín Delgado, Matías Sesto, serían los cinco mayores, pero con el plantel también viajarán Matías Santana y Tomás Ciufetelli.

 

Sin mucho descanso, el plantel olavarriense se presentará 24 horas más tarde ante All Boys en Santa Rosa.

 

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