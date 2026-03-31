Liga Federal: Racing va a La Pampa por su primera victoria

Racing inicia su gira por La Pampa en la continuidad de la Liga Federal y en la noche de este martes enfrentará a Sportivo Independiente.

En el “Gigante de la Avenida”, el “Chaira” buscará su primer triunfo visitando a Sportivo Independiente -que aún no perdió- desde las 22:00 hs.

Marcos Risso, Sebastián Dupín, Manuel Yaben, Martín Delgado, Matías Sesto, serían los cinco mayores, pero con el plantel también viajarán Matías Santana y Tomás Ciufetelli.

Sin mucho descanso, el plantel olavarriense se presentará 24 horas más tarde ante All Boys en Santa Rosa.