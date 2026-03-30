Entregaron elementos de primera necesidad a los damnificados en Recalde

El Municipio informó que desde la madrugada del último domingo se encuentra llevando a cabo trabajos de asistencia y acompañamiento a personas y familias que resultaron afectadas por las abundantes precipitaciones que se registraron en las últimas horas por los anegamientos producidos por la lluvia.

Indicaron que en el mediodía de este lunes salió con destino a Recalde un operativo que incluyó el trabajo articulado no solo de distintas áreas de la comuna, sino también la articulación con la Guarnición Ejército Olavarría y Bomberos Voluntarios para poder arribar a los sectores más complicados con distintos elementos de primera necesidad.

Recordaron que debido a la crecida de las aguas se produjo el desmoronamiento de un puente en el camino de acceso a la localidad rural, situación que desde el inicio de la mañana está siendo abordada con equipos y personal de la Secretaría de Obras Públicos del Municipio. El ingeniero Mariano Arrignon, director de Obras Rurales, explicó que además del trabajo en el lugar con retropala y pala excavadora, se dispuso además el envío de material desde Olavarría.

El operativo para llevar la asistencia se logró mediante la utilización de un camión de gran porte, que transportó botellones de agua potable, colchones, frazadas y otra serie de elementos de asistencia.

Los trabajos fueron coordinados desde Jefatura de Gabinete, la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad y la Subsecretaría de Desarrollo Social, pero en diálogo permanente con la Delegación Municipal de la localidad, y las Secretaría de Obras Públicas y de Protección Ciudadana.

Desde el Municipio expusieron que en el casco urbano de Recalde la situación se encuentra normalizada desde la mañana “gracias a los trabajos hidráulicos que fueron llevados a cabo en las últimas horas. Se trató de la apertura de calles y canales que permitieron el rápido escurrimiento de aguas”.

Explicaron que la situación más compleja se encuentra sobre el camino de acceso desde Ruta Nacional N° 226 y en campos del sector, que se vieron afectados por la llegada de las precipitaciones de la cuenca alta del Vallimanca. En ese sentido, reiteraron el pedido de no circular por el sector.

De manera paralela, durante la jornada del domingo y lunes los trabajos de limpieza y mantenimiento de canales también pudieron verse en el casco urbano de la Ciudad, también con la coordinación, maquinaria y equipos de trabajo municipales. Se abordaron los canales del barrio Eucaliptus (Amparo Castro y El Carretero) y del barrio Trabajadores (avenidas Alberdi y De los Trabajadores), como así también el que se encuentra ubicado a la altura de avenida La Rioja y Ruta Nacional 226.

Asimismo, informaron que personal de la Subsecretaría de Desarrollo Social continúa con la asistencia y entrega de elementos de primera necesidad a las familias que resultaron afectadas en la ciudad de Olavarría.

“Olavarría permanece bajo el área de influencia de un alerta amarillo por tormentas para la noche de este martes y gran parte de la jornada de este miércoles, por lo que se solicita a la comunidad no sacar la basura ni arrojar elementos que puedan obstruir desagües, sumideros e impedir el normal escurrimiento del agua”, remarcaron desde el Municipio.

Por último, solicitaron que los vecinos se mantengan informados por vías oficiales y ante cualquier emergencia contactarse de inmediato a las siguientes líneas de comunicación:

Guardia Desarrollo Social: 2284 531118 (solo llamadas)

Vecinos en Red: 2284 544817 (WhatsApp, mensajes de texto, de audio, video e imagen)

Centro de Operaciones y Monitoreo: 419016/17

Bomberos: 100

Defensa Civil: 103

Hospital: 107

Policía: 911