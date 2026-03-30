Olavarrienses en Liga Argentina: todos conocen sus rivales de Play-Off

Buena temporada tuvieron los deportistas de Olavarría en la segunda categoría del básquet nacional que iniciará con los Play-Off del 1° de abril al 13 del mes entrante.

A excepción de Mateo Macrini, que quedó eliminado pero mantuvo la categoría con Unión de Mar del Plata, todos los demás representantes continúan en carrera por los ascensos la Liga Nacional.

Los cruces de eliminación que serán al mejor de cinco partidos darán comienzo el venidero miércoles en la Conferencia Norte donde Jujuy Básquet se aseguró la localia.

Los “Cóndores” que cuentan con Francisco Fornes como una de sus fichas juveniles, finalizaron octavos y enfrentarán a Villa San Martín que fue noveno.

Por otro lado, el jueves 2 de abril dará comienzo la Reclasificación en la Conferencia Sur donde estarán Deportivo Viedma y Villa Mitre.

El elenco de Río Negro que se reforzó con Jeffrey Merchant a comienzos del 2026 iniciará la serie en Viedma ante Centenario y los bahienses, con Luciano Tambucci como representante, deberán viajar a Mar del Plata para enfrentar a Quilmes.