Trabajos para restablecer la transitabilidad en el acceso a Recalde

El Municipio continúa con los trabajos que se iniciaron en la madrugada del último domingo debido a las abundantes precipitaciones que se registraron en gran parte del Partido, con especial énfasis en la zona de Recalde, el punto que más afectado se vio por el fenómeno climático. Los trabajos se replican en distintos puntos de la ciudad.

El director de Obras Rurales, Mariano Arrignon, explicó que “Recalde es uno de los puntos más complejos, pero ahora ya no queda casi agua en las calles, eso es un alivio. La complicación la tenemos en lo que es el acceso, donde se desmoronó un puente debido a las intensas precipitaciones, cayeron 216 milímetros, que desde el tiempo que trabajo acá no recuerdo haber vivido nunca algo así”.

Arrignon explicó que el relevamiento se inició incluso de manera previa al fenómeno climatológico. Por estas horas, según añadió, la prioridad es poder solucionar las consecuencias del desmoronamiento de esa estructura. En el lugar se trabaja con una retropala y una retroexcavadora, además de material que se envió desde nuestra ciudad para poder restablecer la transitabilidad por el sector.

Desde la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos se dispuso la presencia permanente de recursos humanos y maquinaria en la localidad rural, donde se llevó a cabo además la apertura de calles y canales para propiciar el escurrimiento, debido a las complicaciones ocasionadas por el arribo de las aguas provenientes de la cuenca alta del Vallimanca y campos del sector. En ese sentido, se reitera el pedido de evitar caminos vecinales y el acceso a Recalde.

De manera paralela, en la ciudad de Olavarría personal de las áreas de mantenimiento, obras e hidráulica lleva adelante trabajos de limpieza en sectores puntuales de la ciudad. Uno de esos ejemplos es un canal ubicado en el barrio Eucaliptus, para favorecer también al escurrimiento de agua, la situación en ese lugar está normalizada desde la mañana del domingo.

También se efectuaron trabajos de limpieza sobre avenida De los Trabajadores, en el tramo con sentido hacia Loma de Paz, y también sobre Guisasola entre Líbano y José Luis Torres.

Se detalló, a la par, que parte del diagrama de trabajos pautados se vio postergado al registro de nuevas precipitaciones, lo que complicó el acceso. En ese sentido, se recuerda que permanece el pronóstico de lluvias para las próximas horas y la vigencia de un “alerta amarillo” por tormentas para la noche del próximo martes.

Es por ello que solicitan la colaboración de la comunidad para que evite arrojar residuos y/o cualquier otro elemento que pueda impedir el normal escurrimiento de aguas.

Desde el área de Desarrollo Social persiste el trabajo de acompañamiento a familias afectadas con la entrega de distintos elementos, tales como agua potable, frazadas y colchones. Se recuerda que ante cualquier emergencia se pueden comunicar a la línea del área, 2284 511118.

Por otra parte, se informa que es normal la atención en el Hospital Municipal “Doctor Héctor Cura”.