A media mañana salió una camioneta con ayuda para Recalde

Leo Yunger, titular de la Subsecretaría de Desarrollo Social, hizo este lunes un repaso de las labores instrumentadas por su área durante la crisis climática que atravesó Olavarría este fin de semana e informó además el envío de ayuda a Recalde, una de las localidades más castigadas por el agua.

“A media mañana salió una camioneta hacia Recalde con insumos, llevando 480 litros de agua, colchones, frazadas, kit de limpieza, cloro y algunos alimentos para las familias que están evacuadas en el club” informó el funcionario.

En el plano general apuntó que “desde Desarrollo Social estamos en el trabajo articulado con el Comité de Emergencia, que está Defensa Civil, Protección Ciudadana y otras áreas. Desde las primeras horas empezamos a recorrer los barrios”.

“Al primero que fuimos fue al barrio Eucaliptus, que nos reportó Defensa Civil. Ellos nos van marcando cuáles son los sectores más afectados y nosotros vamos con la parte social a recorrer, a estar en diálogo con los vecinos y por medio de la Guardia de Desarrollo Social -que es un teléfono- pueden comunicarse, se evalúa primero la vulnerabilidad de la emergencia y se lo asiste” resumió.

Yunger informó que los damnificados fueron asistidos “con colchones, lo que más necesitaba la gente, porque se les habían mojado; agua potable, kit de limpieza, cloro, zapatillas y en menor medida alimentos, porque eso está cubierto por otros circuitos”.

Identificó que otro barrio afectado fue “por la tarde Trabajadores, que por el desmoronamiento del pozo Coopelectric estuvimos asistiendo con agua”.

Mencionó también que “las solicitudes de asistencia que tuvimos por parte de la gente fueron en la mayoría de los casos por filtraciones, ante el gran volumen de agua que impactó en los hogares más vulnerables y se vieron muy afectados”.

A raíz de ello los insumos se concentraron en colchones, frazadas y agua por desmoronamiento y porque rebalsaron los pozos.

Este lunes los funcionarios del área siguen de recorrida por los barrios, en diálogo constante con los vecinos y con las asistencias que en un primer momento no representaban situaciones de emergencia.

A la labor están abocados administrativos, trabajadoras sociales, psicopedagogas, entre otros, en el marco del comité de emergencia.