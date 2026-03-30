Pueblo Nuevo conoce rivales para la Liga Provincial 

Pueblo Nuevo fue confirmado por la Federación Bonaerense de Básquet como uno de los integrantes de la Zona Sur de la Liga Provincial que comenzará el venidero mes de abril.

El conjunto olavarriense confirmó su participación en el certamen y compartirá grupo con Blanco y Negro y Sarmiento de Coronel Suárez, Independiente de Pigüé, Kimberley de Mar del Plata, Unión y Progreso de Tandil y Alumni de Orense en la Zona Sur.

En cuanto al formato de disputa, cada zona se jugará bajo el sistema de todos contra todos, con partidos de ida y vuelta. Esta primera fase definirá a los ocho mejores equipos de la Zona Norte y los ocho de la Zona Sur, que avanzarán a la siguiente instancia.

Además, se fijó el 12 de abril como fecha para el inicio del certamen, aunque no se descartan ajustes en el calendario en las próximas semanas.