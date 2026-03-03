Kicillof anunció beneficios impositivos y una regulación para plataformas digitales

El gobernador bonaerense Axel Kicillof abrió el período de sesiones ordinarias con una batería de anuncios que combinan alivio fiscal, nuevas regulaciones laborales, reformas en seguridad y medidas en salud y educación.

En un discurso atravesado por cuestionamientos al modelo económico del presidente Javier Milei, el mandatario provincial llamó a “cambiar el rumbo nacional” y a construir una alternativa “productiva, federal y bien nacional”.

1- Régimen Riesgo 0 - SAF 0

Uno de los ejes centrales fue la implementación, a partir de marzo, del Régimen Riesgo 0 - SAF 0 a través de Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.

La medida permitirá reducir a cero las alícuotas de recaudación de Ingresos Brutos en retenciones bancarias y medios electrónicos para contribuyentes cumplidores. Según explicó, el objetivo es liberar capital de trabajo y disminuir la carga administrativa para pymes y empresas.

2- Trabajo en plataformas digitales

En el plano laboral, el Gobernador anunció el envío de un proyecto para ordenar y proteger el trabajo en plataformas digitales. La iniciativa contempla la creación de un Plan Integral y un Registro Provincial de Trabajo en Plataformas Digitales, con el fin de transparentar la actividad, garantizar acceso a información sobre los algoritmos que organizan las tareas y exigir seguros obligatorios contra accidentes. También prevé regular condiciones básicas en los espacios donde se desarrolla la actividad y establecer herramientas de protección.

El ministro de Trabajo, Walter Correa, remarcó: "Estamos aplicando las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para salvaguardar los derechos y la integridad de los trabajadores y trabajadoras por medio de plataformas”. “Ante un Estado nacional que los excluye, la Provincia de Buenos Aires los integra al sistema, los integra a los derechos que les corresponden conforme a las reglamentaciones internacionales.”

3- Ley para personal policial

En materia de seguridad, Kicillof adelantó que enviará una nueva ley para el personal policial, con el objetivo de actualizar la normativa vigente y regular el reclutamiento y la carrera. Además, impulsará una modificación integral de la Ley de Seguridad Pública, que tiene más de tres décadas de antigüedad.

Ell ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, destacó el proyecto de ley para reformar el área. “Es una ley que tiene más de treinta años y es una ley que necesita modificaciones urgentes”, dijo Alonso. “No puede ser que los intendentes de los municipios grandes, de más de 70.000 habitantes, no sean parte del sistema de seguridad interior.”

“Para nosotros, los intendentes han sido piezas claves, elaborando los planes locales de seguridad que conforman la política provincial de seguridad. Creemos que hay que darle un marco adecuado, en el que los 135 intendentes sean parte del Consejo Provincial de Seguridad, que es donde se tiene que discutir la política criminal”, dijo el ministro.

4- Producción Púbica de Medicamentos

En salud, volverá a presentar el proyecto de Producción Pública de Medicamentos para reducir costos y garantizar el acceso en todo el territorio bonaerense.

Se impulsa la creación del Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense, una propuesta para dar forma a una Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (Sapem) que permitirá fabrica fármacos, vacunas e insumos médicos con costos reducidos, garantizando el acceso equitativo. El sistema fortalece el rol del Instituto Biológico Tomás Perón, produciendo medicamentos esenciales, sueros antitoxinas y tratamientos específicos para hospitales

Puntos Clave de la Producción Pública en Buenos Aires:

Objetivo: Reducir costos y garantizar el acceso a la salud, cubriendo lo que el sector privado no produce (medicamentos huérfanos).

Reducir costos y garantizar el acceso a la salud, cubriendo lo que el sector privado no produce (medicamentos huérfanos). Proyectos Estratégicos: Se ha avanzado en la producción de medicación pediátrica (antirretrovirales) y se proyecta la creación de laboratorios para sólidos no estériles, vacunas y productos biológicos.

Se ha avanzado en la producción de medicación pediátrica (antirretrovirales) y se proyecta la creación de laboratorios para sólidos no estériles, vacunas y productos biológicos. Infraestructura: Incluye el Laboratorio Central de Salud Pública (Instituto Biológico Tomás Perón) y una red de laboratorios municipales, como en Trenque Lauquen, Hurlingham, Olavarría y Bragado.

Incluye el Laboratorio Central de Salud Pública (Instituto Biológico Tomás Perón) y una red de laboratorios municipales, como en Trenque Lauquen, Hurlingham, Olavarría y Bragado. Capacitación: El Ministerio de Salud provincial fomenta la formación de recursos humanos a través de la Especialización Profesional en Producción Pública de Medicamentos.

El Ministerio de Salud provincial fomenta la formación de recursos humanos a través de la Especialización Profesional en Producción Pública de Medicamentos. Marco Legal: Se busca consolidar el régimen de producción pública para soberanía sanitaria, a pesar de las complejidades de habilitación nacional (ANMAT) para algunos productos. Comisión de Investigaciones Científicas - CIC +6

La iniciativa busca enfrentar el aumento de precios en el mercado privado y asegurar el abastecimiento de los hospitales públicos bonaerenses

5- Acceso a la sala de 3 años

En educación, firmará un decreto para extender el acceso a la sala de 3 años en el nivel inicial en toda la provincia, con el objetivo de fortalecer la educación temprana y ampliar derechos. Actualmente, la Provincia posee una cobertura actual cercana al 74%. El proyecto está en línea con lo que ha realizado la provincia de Mendoza que confirmó que la sala de 3 será universal en 2027 y obligatoria en 2028. Córdoba tiene un proyecto similar al de la provincia de Buenos Aires.

Más allá de las medidas concretas, el discurso tuvo un fuerte contenido político. Kicillof advirtió que “ninguna provincia se salva si el país se hunde” y sostuvo que el deterioro productivo responde a decisiones del Gobierno nacional. “Esto que vivimos no es inevitable”, aseguró, y llamó a sumar fuerzas para evitar “una Argentina de pocos ganadores y muchísimos perdedores”.