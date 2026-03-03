La lluvia causó problemas en Villarino: más de 100 milímetros y caminos inundados | Infoeme
 3 de Marzo de 2026 | 09:19

La lluvia causó problemas en Villarino: más de 100 milímetros y caminos inundados

En Algarrobo, en el sur de Villarino, se registraron 115 milímetros, una cifra inusitada para este lugar que normalmente padece los efectos de la sequía.

Foto: La Nueva.

Las precipitaciones que se desataron este lunes en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires causaron problemas en distintas localidades de la región. Por caso, en Algarrobo, en el sur del partido de Villarino, sobre el eje de la ruta nacional 22, según datos oficiales esta tarde se registraron 115 milímetros, una cifra inesperada para este lugar, que normalmente padece los efectos de la sequía.

De acuerdo con el diario La Nueva, con esta lluvia el ejido urbano experimentó varios inconvenientes, con casas que sufrieron la filtración del agua por sus techos y calles que tardaron en desagotar por la correntía del agua. Además, la acumulación de líquido se observó en la zona rural, con varios caminos rurales anegados.

Desde la comuna se informó que, debido a la acumulación de agua sobre la cinta asfáltica y en banquinas, se recomendaba circular con extrema precaución por la ruta nacional 22, entre Médanos y Algarrobo, en ambos sentidos. "Las condiciones actuales han generado complicaciones en la transitabilidad, registrándose inconvenientes con transporte de gran porte que ha quedado encajado en distintos sectores", se explicó.

Fuente: Agencia DIB

