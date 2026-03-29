Una patota atacó a piedrazos a una formación de Ferrosur

Efectivos policiales debieron actuar este domingo por la tarde, pasadas las 15.30, a la altura del puente del ex Ferrocarril Provincial, camino al Salto de Piedras, para repeler el ataque de una patota a una formación de Ferrosur que dirigía en dirección a la estación de Olavarría.

La agresión de los malvivientes obligó a parar la locomotora, situación que aprovecharon para abordar el último vagón y provocar un daño que los efectivos policiales y los trabajadores de la empresa no pudieron precisar ante la consulta de este medio.

Casi una hora después de producido el ataque la locomotora logró mover hacia el destino previsto, aunque a los pocos minutos debió parar, con lo cual se produjo un embotellamiento en la avenida Avellaneda.

De acuerdo con fuente policiales, la situación fue controlada alrededor de las 17.