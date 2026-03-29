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 - 29 de Marzo de 2026 | 17:26

Destrozaron vidrios en el salón de fiestas de El Fortín

Dos personas arrojaron piedras ante la negativa del club de entregarles bebidas. Están identificados y en las próximas horas se formalizará la denuncia.

Alrededor de las 2 de la madrugada de este domingo, mientras se desarrollaba con normalidad el tradicional baile de El Fortín en el salón de Avenida Urquiza, un grupo de personas que ya ha sido identificado a través de las cámaras de seguridad del club destrozó vidrios en el acceso.

 

De acuerdo con lo informado por fuentes de la entidad, estos se presentaron en el lugar exigiendo bebidas sin costo. Ante la negativa del personal y al solicitarles que se retiraran debido a su actitud violenta, dos de ellos reaccionaron de manera agresiva, arrojando piedras desde el exterior y provocando la rotura de los vidrios del salón que dan a calle Urquiza.

 

Esta situación generó momentos de tensión tanto para el personal que se encontraba trabajando como para el público presente, que estaba disfrutando de la noche. Por fortuna no se registraron heridos y la situación fue rápidamente controlada.

 

El club ya cuenta con la identificación de los responsables y en las próximas horas se realizará la denuncia ante las autoridades competentes.

 

“Desde nuestra institución repudiamos enérgicamente este tipo de hechos de violencia que nada tienen que ver con los valores que promovemos como club. Seguiremos trabajando para garantizar espacios seguros, de encuentro y disfrute para todos” dice el comunicado emitido por las autoridades del club de la avenida Urquiza.

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