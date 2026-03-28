La “Chingalán” jugará la Final en suelo estadounidense

El circuito de Premier Pádel tiene a los finalistas del P1 organizado en Estados Unidos y será nuevamente con “superclásico” tras la victoria del equipo compuesto por el olavarriense y el madrileño y de los N°1.

Federico Chingotto y Alejandro Galán derrotaron a Franco Stupaczuk y Miguel Yanguas en Semifinales. Fue por doble 6/2 en 1:07 de juego en el último partido del día.

En la Final del torneo y buscando un nuevo título, la “Chingalán” enfrentará a los N°1, Arturo Coello y Agustín Tapia en una nueva edición del Superclásico.