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“Sangre Gitana”: un espectáculo internacional de Ballet Flamenco

La Sociedad Española de Olavarría invita a disfrutar de este show que se presentará el sábado 18 de abril a las 21 horas en el Teatro Municipal. 

 

Llega al Teatro Municipal de Olavarría una producción internacional directo desde la Península Ibérica. “Sangre Gitana” es un espectáculo de Ballet Flamenco que la Sociedad Española de la ciudad invita a presenciar el 18 de abril a las 21 horas.

 

El Ballet Flamenco de Alicante es una compañía fundada y dirigida por el “bailaor” español Juan Amador, quien fue nominado en la categoría revelación de los Premios Estrella del Mar 2026 por su labor en este show.

 

La propuesta, que fue declarada de Interés Cultural por el Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredón, combina fuerza, técnica y pasión en una experiencia escénica de alto impacto.

 

Las entradas tienen un valor de 25 mil pesos y ya pueden ser adquiridas en distintos puntos: Tecnocentro (Rivadavia 3065) en efectivo, Teatro Municipal (Rivadavia 2780) con tarjetas de crédito, débito y billeteras virtuales, venta online por www.articket.com.ar con crédito y débito.

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