Abrió la inscripción para ‘Canto Bonaerense’ en Olavarría

Del 12 al 14 de abril, en la Casa del Bicentenario, se desarrollará una nueva edición del programa ‘Canto Bonaerense’, impulsado conjuntamente por el Municipio de Olavarría y el Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires.

La propuesta está destinada a cantantes profesionales y/o amateurs que interpreten repertorio de compositores y poetas nacionales.

Este encuentro posibilitará el ensamble de las voces, los instrumentos y las obras en una producción en vivo ofrecida a la comunidad.

Las actividades comenzarán el viernes 12 de abril con un conversatorio entre los talleristas y los participantes locales en la Casa del Bicentenario (Bolívar y Cerrito). Continuarán el sábado 13 con una jornada de ensayo, y culminarán el domingo 14 con la muestra final abierta al público.

Desde el Municipio indicaron que aquellas personas interesadas en participar de la propuesta deberán inscribirse a través de un formulario online, donde deberán completar la información requerida. La inscripción se realiza hasta el 3 de abril inclusive.

La actividad es abierta y gratuita, apta para todo público y los cupos son limitados. Una vez finalizada la inscripción, los organizadores se comunicarán con los participantes seleccionados a fin de ultimar detalles.

“Canto Bonaerense” tiene como objetivo generar un espacio de intercambio de pareceres, herramientas, técnicas, identidades e interpretaciones entre participantes cantantes con instrumentistas, para abordar conjuntamente el repertorio propuesto, analizar, compartir y crear una nueva propuesta interpretativa.

A su vez, dicho programa busca reconocer y visibilizar la obra de poetas, compositores, músicos bonaerenses de todos los tiempos como contribución a la puesta en valor de la identidad provincial.

La iniciativa fue presentada en junio de 2022 en la localidad de Colón, y ya ha recorrido distintas ciudades bonaerenses como Punta Indio, Tordillo, Carlos Casares, Carmen de Areco y Pehuajó.