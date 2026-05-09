Cronograma semanal del Quirófano Veterinario Móvil

El Quirófano Veterinario Móvil, iniciativa municipal para acercar a los vecinos de distintos barrios y localidades la posibilidad de castrar de forma gratuita a las mascotas, definió el cronograma para la semana entrante.

El próximo lunes estará en las instalaciones del Club San Martín de Sierras Bayas, mientras que el martes lo hará en la Sociedad de Fomento de Mariano Moreno, en Av. Sarmiento y España.

Continuará su recorrido el miércoles en Loma Negra, en el Club Independiente de VAF y culminará el viernes en barrio Los Robles, en Corim, en la calle Aramburu 845.

Los interesados deberán sacar turno previamente al 2284-666400. El horario de atención en quirófano móvil es de 8:30 a 12, de lunes a viernes, excepto feriados.