Consejo de Seguridad: compactarán 230 vehículos del depósito judicial

El miércoles por la tarde se llevó a cabo en la sala de reuniones del Palacio San Martín el primer encuentro del 2026 del Consejo Municipal de Seguridad, el espacio de diálogo, pero también de articulación e intercambio integrado por distintos actores locales, con el objetivo de dar abordaje a la situación local en la materia, como así también el despliegue de acciones conjuntas.

Por iniciativa e invitación de la gestión municipal, se contó por primera vez con la activa participación de concejales de distintos bloques.

La actividad inició a las 19, encabezada por la jefa de Gabinete Mercedes Landívar, quien estuvo acompañada por el secretario de Protección Ciudadana Elías Quintas, y fue la encargada de dar las palabras de bienvenida y agradecimiento a quienes se sumaron a la convocatoria.

Posteriormente, el Secretario de Protección Ciudadana llevó adelante la presentación de un minucioso informe de gestión en el que detalló la tarea realizada durante el 2025 en materia de prevención, acompañamiento y fortalecimiento a las distintas dependencias policiales que prestan servicio en el Partido de Olavarría.

Dentro de lo detallado, Quintas expuso que “durante el año pasado el Municipio destinó más de 50 millones de pesos en combustible y cerca de 300 millones de pesos en reparación de móviles policiales”. Además, en la continuidad del plan de descentralización de las secciones policiales se recordó la inauguración de la nueva sede de la Subdelegación Departamental de Policía Científica Olavarría, ubicada sobre la avenida Luciana Fortabat.

En ese marco, además, resaltó que se avanza con trabajos en la concreción de las nuevas sedes del Comando de Patrullas y de la Coordinación Zonal de Políticas de Género, ambas en el barrio Matadero, como así también en la puesta en marcha de la Guardia Urbana, la cual se encuentra en la fase de la entrevistas a aspirantes y la conformación del programa académico.

“Sin dudas, entre lo más destacado de los últimos meses se ubica la incorporación de 20 agentes al Comando de Patrullas, además de los trabajos de compactación de automóviles del depósito judicial, sobre lo cual se anticipó que próximamente se lo hará con otros 230 rodados aproximadamente”, sostuvieron.

Desde el Municipio destacaron que se volvió a contar con la presencia del director provincial de Control y Fiscalización Policial del Ministerio de Seguridad, Joaquín López Acotto, lo cual permitió a las personas presentes poder evacuar diversas inquietudes, por ejemplo, acerca de los criterios en cuanto al destino de recursos, ya sean humanos como de infraestructura en la policía Bonaerense.

En ese marco, el funcionario provincial puso en valor el trabajo articulado y el diálogo permanente con el Municipio, lo cual fue clave para lograr la mencionada incorporación de agentes, como así también el arribo de equipamiento a las seccionales.

Estuvieron presentes, además, los doctores José Iturralde, Juan Mañero y Facundo Sánchez, además de la doctora María José Núñez Schwindt por el Ministerio Público Fiscal; los concejales Nicolás Bruno, Nicolás Zampini y Marcelino Quinteros Videla; Daniel Orsatti por la Cámara Empresaria; Alejandro Mendía y Pablo González por el Foro de Seguridad Rural.

También participaron Ricardo Baliña por la Cooperativa Agraria Olavarría; el Jefe de la Estación de Policía Departamental Olavarría, comisario inspector Leandro Scavuzzo, además de autoridades y referentes de la Policía Federal, SubDDI, Comando de Patrullas, Drogas Ilícitas, Comisarías Primera y Segunda y seccionales de las localidades rurales y serranas.

Además, desde el Municipio estuvieron presentes integrantes del equipo de trabajo y responsables de Protección Ciudadana, Defensa Civil y del Centro de Operaciones y Monitoreo, además de Delegados de distintas localidades.