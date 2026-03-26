Olavarrienses en Liga Argentina: triunfo en la ruta para Fornes y compañía

La segunda categoría del básquet nacional sigue adelante con la disputa de la Fase Regular y en la anteúltima presentación, Jujuy Básquet sumó festejo en la ruta.

Jujuy Básquet venció como visitante a Villa San Martín por 95 a 87 en un encuentro clave por el posicionamiento en la Reclasificación de la Conferencia Norte y redondeó un gran partido y sigue en la lucha por un mejor posicionamiento en la tabla de posiciones.

Francisco Fornes completó 10:09 minutos con 2 puntos, 2 rebotes y 1 recupero en el elenco que completará la Fase Regular ante Comunicaciones.