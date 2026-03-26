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 - 26 de Marzo de 2026 | 17:38

Olavarrienses en Liga Argentina: triunfo en la ruta para Fornes y compañía

En la noche del miércoles la Liga Argentina tuvo nueva presencia olavarriense y fue con importante triunfo de cara a la Reclasificación.

La segunda categoría del básquet nacional sigue adelante con la disputa de la Fase Regular y en la anteúltima presentación, Jujuy Básquet sumó festejo en la ruta.

 

Jujuy Básquet venció como visitante a Villa San Martín por 95 a 87 en un encuentro clave por el posicionamiento en la Reclasificación de la Conferencia Norte y redondeó un gran partido y sigue en la lucha por un mejor posicionamiento en la tabla de posiciones.

 

Francisco Fornes completó 10:09 minutos con 2 puntos, 2 rebotes y 1 recupero en el elenco que completará la Fase Regular ante Comunicaciones.

 

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