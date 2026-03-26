Sobarzo: “Sostener una PyME se hace cada día más difícil”

La Unión Industrial de Olavarría llevó a cabo ayer miércoles 25 de marzo su Asamblea General Ordinaria, en la que se aprobaron la Memoria y el Balance correspondientes al ejercicio 2025, junto con la gestión de la Comisión Directiva.

Durante el encuentro, se repasaron las principales acciones impulsadas por la institución en un contexto económico desafiante para el sector productivo.

Entre los ejes destacados se encuentra el rol protagónico de la UIO en la aprobación de la afectación de la Tasa de Seguridad e Higiene a obras de infraestructura productiva, una iniciativa considerada histórica para el desarrollo local.

Asimismo, se puso en valor el crecimiento de la agenda de capacitaciones, especialmente en inteligencia artificial aplicada a empresas, así como la generación de convenios, programas de formación y espacios de articulación para las PyMEs.

Durante su intervención, el presidente de la entidad, Jorge Sobarzo, sostuvo que “la institución trabaja sobre dos ejes fundamentales: generar herramientas concretas para los asociados y representar al sector productivo ante otros actores”.

En relación al contexto actual, señaló que “sostener una PyME se hace cada día más difícil” y remarcó la importancia de la participación activa de los empresarios en los espacios institucionales.

Además, destacó que la Unión Industrial “debe ser un punto de encuentro donde los socios puedan plantear sus inquietudes y construir propuestas para mejorar la realidad del sector”.

Finalmente, subrayó el impacto del trabajo colectivo a nivel local: “No vamos a cambiar el país, pero sí podemos lograr un cambio importante en nuestra ciudad”.

La Asamblea reafirmó el compromiso de la institución de continuar fortaleciendo el entramado productivo local y promoviendo iniciativas que contribuyan al desarrollo económico de Olavarría.